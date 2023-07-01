Ко Дню города в Тюмени открыли модельную библиотеку на улице Ямской

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Наука, технологии, совмещенные с искусством, — приоритет модельной библиотеки № 3 им. С. В. Мальцева в Тюмени на ул. Ямской. Обновленное пространство открыли в преддверии Дня города 27 июля.

"Мы открываем в Тюменской области десятую модельную библиотеку. Я уверена, что, благодаря литературе, технологиям и возможностям, которые представлены здесь, наши юные читатели, возможно, примут решение стать учеными. Преображая пространство, мы сохраняем истории и традиции. Библиотека носит имя тюменца Станислава Мальцева. Когда мы смотрели выставку с его первыми книгами, личными вещами, наградами, это тронуло меня до глубины души. Библиотека — это прекрасный подарок ко Дню города", — сказала директор регионального департамента культуры Елена Майер на открытии 27 июля.

Отметим, библиотеке присвоили имя писателя, прозаика и драматурга Станислава Мальцева летом 2022 года. Автор закончил свой жизненный путь в Тюмени в 2020 году. В первом зале библиотеки посетители могут ознакомиться с экспозицией о писателе: здесь представлены его биография и книги, а персонаж книг для детей зайка Петя сидит на диване.

В этом зале предложено много активностей для детей. Интерактивная песочница позволяет им познакомиться с флорой и фауной. С помощью песка ребята с легкостью меняют ландшафт картинки, на ней появляются новые просторы, водоемы и животные. Сенсорный или "жидкий" пол стал для юных тюменцев тренажером для развития воображения. Когда наступаешь на плитки, под ногами возникают разные узоры, они никогда не повторяются. У робототехнического комплекса детей встретила преподаватель учебного центра "Дельфа" Дарья Яркова. Она предложила им собрать модель зайчика Пети. "При помощи конструктора российского производства ребята могут развивать мелкую моторику. Также дети учатся работать в команде для создания проектов. Сейчас это очень важно. В наборе конструктора есть методический сборник, где приведены инструкции по сборке 25 моделей", — отметила она.

Большое игровое поле представлено на столе-мозаике с разноцветными шариками. Детям предложили выложить бабочку по предложенной схеме. Такие занятия развивают воображение и мелкую моторику.

Второй зал "Книгознание" предназначен для посетителей от 11 до 14 лет. На стенах размещены портреты ученых и QR-коды, по которым можно пройти и узнать больше о персоналии. В коворкинг-зоне подростки и взрослые могут присесть и почитать книгу. Оборудованы рабочие места, с которых удобно выйти в Интернет, ознакомиться с электронными библиотеками. Эту зону оснастили наборами для проведения опытов, микроскопами.

Также здесь есть интерактивная панель и 3В-принтер. На станке уже отпечатали несколько фигурок зайцев — отсылка к произведениям Станислава Мальцева. Занимаясь на 3D-принтере, посетители библиотеки смогут освоить техническое программирование. Настроить оборудование помогли ребята из детского технопарка "Кванториум". В самом технопарке более 50 3D-принтеров различного уровня. В дальнейшем педагоги "Кванториума" готовы подключиться к трехмерному моделированию.

Была приобретена интерактивная панель, на которой можно выбрать одну из более сотни познавательных игр, направленных на развитие логического мышления, творческих способностей. Подобное оборудование было впервые опробовано в модельной библиотеке им. М. М. Пришвина на ул Ватутина.

"Модельная библиотека — это не просто доступ к информации, это площадка, куда можно прийти пообщаться, развиваться. Мы приглашаем сюда партнеров, например, детский технопарк "Кванториум". На такой небольшой площадке постарались воплотить все принципы модельной библиотеки. Это открытость, доступность, интерес", — сказала директор Централизованной городской библиотечной системы Наталья Некрасова.

По ее словам, перед библиотекарями сейчас стоит нелегкая задача замотивировать цифровое поколение читать, но для этого есть все условия.

Посещение модельных библиотек, по мнению Натальи Некрасовой, тюменцам интересно. Так, в учреждение на ул. Ватутина приезжают посетители даже из Восточного микрорайона.

Инна Пахомова