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Выпускники Тюменской области чаще выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание и еще три предмета

Общество, 15:21 17 апреля 2025

нформационный центр правительства Тюменской области | Фото: нформационный центр правительства Тюменской области

Четыре предмета стали самыми популярными для сдачи экзаменов в формате ЕГЭ. Лидером выступает обществознание, его выбрали около 3,9 тыс. выпускников. Серебро у информатики – 1,9 тыс. человек. И третье место поделили биология и физика, их предпочли сдавать по 1,8 тыс. выпускников.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Антон Богданов.

Первый экзамен выпускники 11 класса сдают 23 мая. В этот день пройдут ЕГЭ по истории, литературе, химии. 27 мая пройдут экзамены по математике, базовому и профильному уровням, 30 мая – по русскому языку, 2 июня – по обществознанию и физике, 5 июня – по биологии, географии и иностранным языкам – письменная часть. Устные экзамены по информатике и иностранным языкам выпускникам предстоит сдать 10-11 июня.

Резервные дни для всех ЕГЭ назначены на 3-4 июля.

Последние звонки в Тюменской области, как и по всей России, пройдут 24 мая, а выпускные – 28 июня. Школы региона окончат 35 тыс. 400 человек, из них 23 тыс. 900 11-классников и 11 тыс. 500 девятиклассников.

В 2024 году году из школ субъекта выпустились 22 тыс. 894 девятиклассника и 10 тыс. 664 11-классника.

В ведомстве пояснили, что прием заявлений в первый класс начался 1 апреля текущего года, поэтому пока рано говорить о том, сколько первоклассников пойдут в школы региона в сентябре.

Напомним, при проведении торжественных школьных выпускных предусмотрят церемонию поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей (в том числе награжденных государственными наградами РФ и субъектов РФ, участников специальной военной операции) обучающихся.

Инна Кондрашкина

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# выпускной , последний звонок

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