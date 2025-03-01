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Названы даты последних звонков и выпускных

Общество, 12:24 10 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные – 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны министерством просвещения РФ.

При проведении торжественных школьных выпускных предусмотрят церемонию поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей (в том числе награжденных государственными наградами РФ и субъектов РФ, участников специальной военной операции) обучающихся.

Также регионам поручили обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

"Для развития сферы образования правительством России с 2025 года запущен национальный проект "Молодежь и дети". Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям", –сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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# выпускной , последний звонок , Сергей Кравцов , школьники

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