Названы даты последних звонков и выпускных

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные – 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны министерством просвещения РФ.

При проведении торжественных школьных выпускных предусмотрят церемонию поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей (в том числе награжденных государственными наградами РФ и субъектов РФ, участников специальной военной операции) обучающихся.

Также регионам поручили обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

"Для развития сферы образования правительством России с 2025 года запущен национальный проект "Молодежь и дети". Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям", –сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.