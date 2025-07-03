  • 3 июля 20253.07.2025четверг
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер южный

Память участников Минской наступательной операции почтили в Тюмени

Общество, 17:34 03 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Митинг, посвященный 81-й годовщине со дня освобождения Минска в ходе Белорусской наступательной операции, прошел на базе Клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова в Тюмени.

Здесь собрались глава города Максим Афанасьев, почетный Генеральный Консул Республики Беларусь в РФ в Тюмени Владимир Шугля, сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, педагоги и молодежь. Они возложили цветы к монументу Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Андрея Кижаватова и почтили память бойцов минутой молчания, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Отметим, Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов Белорусской стратегической операции 1944 года, целями которой были разгром немецкой группы армий "Центр" и освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Белоруссия , Великая Отечественная война , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 03.07.2025Два обновленных офиса Сбера откроются в Тюмени
18:18 03.07.2025Петр Вагин: "Боевой кадровый резер" поможет бойцам найти призвание после возвращения домой
17:56 03.07.20254 июля - события дня
17:43 03.07.2025Новое оборудование используют тюменские газовики для предотвращения незаконных подключений

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора