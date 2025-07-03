Память участников Минской наступательной операции почтили в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Митинг, посвященный 81-й годовщине со дня освобождения Минска в ходе Белорусской наступательной операции, прошел на базе Клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова в Тюмени.

Здесь собрались глава города Максим Афанасьев, почетный Генеральный Консул Республики Беларусь в РФ в Тюмени Владимир Шугля, сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, педагоги и молодежь. Они возложили цветы к монументу Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Андрея Кижаватова и почтили память бойцов минутой молчания, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Отметим, Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов Белорусской стратегической операции 1944 года, целями которой были разгром немецкой группы армий "Центр" и освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков.