Новое оборудование используют тюменские газовики для предотвращения незаконных подключений

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Современное оборудование — блокираторы газового вентиля — применяют сотрудники ООО "Газпром межрегионгаз Север" для ограничения поставки газа должникам в Тюменской области. Этот подход направлен в первую очередь на предотвращение самовольных подключений к газовым сетям после введения санкций за неуплату.

"В случае наличия задолженности более двух месяцев мы уведомляем абонента и вынуждены вводить санкцию ограничения, если он не оплатит. Блокиратор позволяет оперативно отключить должника и минимизировать его дальнейшее самовольное подключение. К сожалению, в настоящий момент это самая действенная процедура, которая позволяет нам собрать задолженность за поставленный газ", — поясняет региональный директор "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Борис Хачатуров.

Блокиратор, по мнению специалистов, более действенный инструмент, чем обычная заглушка. При этом если абонент предпримет попытку повредить блокиратор, то помимо его стоимости с него будет взыскан причиненный ущерб. Это может кратно увеличить стоимость восстановления поставки газа.

Всего с начала года в регионе было выявлено 130 случаев незаконного подключения к сетям газораспределения. В основном к самовольному подключению прибегают физические лица — жители частных секторов в Тюмени и Тюменском районе.

Законом предусмотрена ответственность за незаконное подключение к сетям. В первый раз за самовольное подключение последует административное наказание. Предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей. Во второй раз это повлечет за собой уголовную ответственность. Такие случаи в Тюменской области зафиксированы. Минимизировать их количество газовики рассчитывают в том числе с помощью применения блокираторов.

Самовольные подключения не только нарушают закон, но ставят под угрозу безопасность жизнеобеспечения населения, напоминает Борис Хачатуров.

"В случае самовольного подключения неизвестно, какие специалисты выполняли данные работы. Зачастую при выявлении самовольного подключения мы обнаруживаем утечки газа в месте подключения, потенциально это несет большую опасность. Помимо уголовной ответственности такие случаи могут привести и к другим последствиям, в том числе и для соседей. Поэтому тут нужно быть бдительными", — подчеркнул он.

Напоминают жителям региона и о взыскании ущерба за незаконное подключение к сетям через суд. Суммы достаточно серьезные. С начала года с виновных лиц было взыскано более 800 тыс. рублей.

Вера Коршунова