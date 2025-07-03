Наркокурьера из Красноярска задержали на Товарном шоссе в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в распространении наркотиков жителя Красноярска задержали тюменские полицейские на Товарном шоссе, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции получили оперативную информацию о приезде в областной центр наркокурьера. Ранее судимого мужчину задержали в момент обустройства тайника с метадоном.

Подозреваемый рассказал оперативникам, что забрал из тайника в Тюмени "мастер-клад" с запрещенным веществом и отправился распространять его по городу.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли из оборудованного тайника и карманов задержанного 17 свёртков с метадоном. Красноярцу грозит до 10 лет лишения свободы.