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Наркокурьера из Красноярска задержали на Товарном шоссе в Тюмени

Происшествия, 17:45 03 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в распространении наркотиков жителя Красноярска задержали тюменские полицейские на Товарном шоссе, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции получили оперативную информацию о приезде в областной центр наркокурьера. Ранее судимого мужчину задержали в момент обустройства тайника с метадоном.

Подозреваемый рассказал оперативникам, что забрал из тайника в Тюмени "мастер-клад" с запрещенным веществом и отправился распространять его по городу.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли из оборудованного тайника и карманов задержанного 17 свёртков с метадоном. Красноярцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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# наркотики , уголовное дело

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