  • 18 апреля 202518.04.2025пятница
  • USD82,0200
    EUR93,2513
  • В Тюмени 0..-2 С 0 м/с ветер восточный

Молодым тюменцам рассказали о героях Великой Отечественной войны и СВО

Общество, 17:45 18 апреля 2025

Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Просветительскую лекцию в рамках проекта "Знание.Герои" провели для молодежи Тюменской области на площадке регионального штаба "Движения первых", сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

Встречу провела исполнительный директор "Герои Урала" Наталья Шмидько. Она рассказала ребятам о героях-полководцах XVIII-XIX века, которые прославились благодаря блестящим военным победам и реформам, укрепившим армию. Слушатели узнали о героях Великой Отечественной войны: маршале Семене Буденном, генерал-майоре авиации Григории Речкалове, Олеге Кошевом. Последний был одним из руководителей советской подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", участнике героического сопротивления в оккупированном регионе.

Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Детям рассказали и о героях СВО. Они услышали о подвигах полковников Максима Шоломова и Рустама Сайфуллина, командире танкового батальона, гвардии майоре Артуре Орлове.

"С начала СВО около 400 человек удостоены "Золотой звезды" Героя Российской Федерации. Это высшее звание нашей страны. 65 процентов награждены посмертно. Больше половины отдали свои жизни за то, чтобы враг не дошел сюда", – подчеркнула Наталья Шмидько.

Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Ребята с интересом слушали лекцию, активно отвечали на вопросы спикера. Лекции также прошли в средних общеобразовательных школах №48 и №73, в детском лагере "Ребячья республика".

Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие приурочили к Всероссийской патриотической акции к 80-летию Великой Победы, которую проводит Российское общество "Знание". Она стартовала 26 марта и предваряет марафон Знание.Первые, посвященный юбилейной дате Победы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , Герои России , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 18.04.2025Театрализованный концерт "Время выбрало нас" проведут в Тюмени
19:25 18.04.2025750 жителей Тюменской области готовы стать наставниками
19:14 18.04.2025Почти пять тысяч жителей Тюменской области участвовали в ярмарке вакансии
18:31 18.04.2025Более 13 тыс. км минерализованных полос очистят в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора