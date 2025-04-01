Молодым тюменцам рассказали о героях Великой Отечественной войны и СВО

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Просветительскую лекцию в рамках проекта "Знание.Герои" провели для молодежи Тюменской области на площадке регионального штаба "Движения первых", сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

Встречу провела исполнительный директор "Герои Урала" Наталья Шмидько. Она рассказала ребятам о героях-полководцах XVIII-XIX века, которые прославились благодаря блестящим военным победам и реформам, укрепившим армию. Слушатели узнали о героях Великой Отечественной войны: маршале Семене Буденном, генерал-майоре авиации Григории Речкалове, Олеге Кошевом. Последний был одним из руководителей советской подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", участнике героического сопротивления в оккупированном регионе.

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Детям рассказали и о героях СВО. Они услышали о подвигах полковников Максима Шоломова и Рустама Сайфуллина, командире танкового батальона, гвардии майоре Артуре Орлове.

"С начала СВО около 400 человек удостоены "Золотой звезды" Героя Российской Федерации. Это высшее звание нашей страны. 65 процентов награждены посмертно. Больше половины отдали свои жизни за то, чтобы враг не дошел сюда", – подчеркнула Наталья Шмидько.

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Ребята с интересом слушали лекцию, активно отвечали на вопросы спикера. Лекции также прошли в средних общеобразовательных школах №48 и №73, в детском лагере "Ребячья республика".

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие приурочили к Всероссийской патриотической акции к 80-летию Великой Победы, которую проводит Российское общество "Знание". Она стартовала 26 марта и предваряет марафон Знание.Первые, посвященный юбилейной дате Победы.