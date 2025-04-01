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Для тюменцев открыли кабинет иммунопрофилактики клещевого энцефалита

Общество, 08:33 19 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кабинет иммунопрофилактики клещевого энцефалита открыли на базе областной инфекционной клинической больницы в Тюмени. Здесь ставят противоклещевой иммуноглобулин, дают рекомендации по антибактериальной профилактике боррелиоза.

Клещи переносят два особенно опасных заболевания. Это клещевой энцефалит — вирус, которого поражает центральную нервную систему, и боррелиоз (болезнь Лайма) — поражает суставы, сердце, нервную систему. В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Снятых нужно исследовать в лаборатории. Это можно сделать в Центре гигиены и эпидемиологии региона или ОИКБ.

По информации Роспотребнадзора, первые укусы были зафиксированы уже в конце марта. С начала эпидсезона более 500 жителей обратились по поводу присасывания клещей в поликлиники. Всем пострадавшим оказали медпомощь.

Напомним, в регионе от клещевого энцефалита бесплатно доступны вакцины "Энцевир" и "Энцевир Нео". Их тюменцы могут поставить в своих поликлиниках, сообщает пресс-служба областной инфекционной клинической больницы.

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# клещи , Областная инфекционная больница

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