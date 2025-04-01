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Жители Тюменской области заплатили за платные услуги более 35 млрд рублей

Экономика, 15:51 19 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области заплатили за платные услуги более 35 млрд 121,1 млн рублей. Каждый житель потратил более 10,8 тыс. рублей в месяц.

Такие данные приводит Росстат и Тюменьстата за январь-февраль 2025 года.

За год оборот платных услуг в регионе вырос на 4,9 %, это выше общероссийского показателя (2,3%). В Уральском федеральном округе область на втором месте по динамике после Свердловской области (6,6%). Снижение произошло только в Курганской области (на 1,2%).

Больше всего подорожали санаторно-оздоровительные услуги – на 16,9%. Более 15 прибавили услуги зарубежного туризма (15,4%) и правового характера (15,3%). В лидерах и телекоммуникационные услуги (14,1%). Стоимость услуг дошкольного воспитания выросла на 11,8%, медицинских – на 11,3%, образовательных – на 10,7%, организаций культуры – на 10,6%, почты – на 10,2%. Услуги гостиниц и прочих мест проживания стали дороже на 9,6%, услуги физкультуры и спорта – на 8,2%.

На 7,6% увеличились цены на жилищно-коммунальные услуги (включая аренду квартир) и услуги пассажирского транспорта, а также бытовые услуги (на 7,2%). Чуть подешевели (на 0,2%) услуги страхования, пишет "Вслух.ру".

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# Росстат , Тюменьстат , услуги

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