Жители Тюменской области заплатили за платные услуги более 35 млрд рублей
Жители Тюменской области заплатили за платные услуги более 35 млрд 121,1 млн рублей. Каждый житель потратил более 10,8 тыс. рублей в месяц.
Такие данные приводит Росстат и Тюменьстата за январь-февраль 2025 года.
За год оборот платных услуг в регионе вырос на 4,9 %, это выше общероссийского показателя (2,3%). В Уральском федеральном округе область на втором месте по динамике после Свердловской области (6,6%). Снижение произошло только в Курганской области (на 1,2%).
Больше всего подорожали санаторно-оздоровительные услуги – на 16,9%. Более 15 прибавили услуги зарубежного туризма (15,4%) и правового характера (15,3%). В лидерах и телекоммуникационные услуги (14,1%). Стоимость услуг дошкольного воспитания выросла на 11,8%, медицинских – на 11,3%, образовательных – на 10,7%, организаций культуры – на 10,6%, почты – на 10,2%. Услуги гостиниц и прочих мест проживания стали дороже на 9,6%, услуги физкультуры и спорта – на 8,2%.
На 7,6% увеличились цены на жилищно-коммунальные услуги (включая аренду квартир) и услуги пассажирского транспорта, а также бытовые услуги (на 7,2%). Чуть подешевели (на 0,2%) услуги страхования, пишет "Вслух.ру".