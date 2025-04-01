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В российских школах сделают единое расписание уроков

Общество, 18:19 19 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единое расписание уроков введут в российских школах с 1 сентября. Сейчас Министерство просвещения завершает разработку стандартов.

Нововведения, в частности, позволят выявить нагрузку на учителей и определить, сколько уроков и для какого числа учащихся провёл педагог. Об этом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил в беседе с РИА Новости.

Также введут единое планирование по школьным предметам. Наряду с этим установят и нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, которые теперь не должны превышать 10 % от общего числа уроков по программе.

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# Минпросвещения РФ , Сергей Кравцов , школы

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