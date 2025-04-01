В российских школах сделают единое расписание уроков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единое расписание уроков введут в российских школах с 1 сентября. Сейчас Министерство просвещения завершает разработку стандартов.

Нововведения, в частности, позволят выявить нагрузку на учителей и определить, сколько уроков и для какого числа учащихся провёл педагог. Об этом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил в беседе с РИА Новости.

Также введут единое планирование по школьным предметам. Наряду с этим установят и нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, которые теперь не должны превышать 10 % от общего числа уроков по программе.