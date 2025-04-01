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Поколения тюменцев свяжет исторический маршрут "Нити памяти"

Общество, 15:55 20 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Исторический маршрут "Нити памяти" появится в Тюмени в здании ЦУМа в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"В этом году мы совместно с музеем поискового движения Тюменской области готовим уникальную экспозицию, в центре которой фигура нашего земляка — Героя Советского Союза, гвардии майора Ивана Антоновича Беспалова, первого коммерческого директора Универмага", - рассказала гендиректор ЦУМа Юлия Глазунова.

В экспозицию "Нити памяти" войдут пять фокусных точек в виде богатого собрания артефактов из фондов музея поискового движения Тюменской области.

Внимание посетителей привлечет множество интересных экспонатов, среди которых — промышленные товары времен войны, предметы быта солдат, личные вещи военных, найденные в ходе полевых поисковых экспедиций на местах, где раньше гремели бои, а также продукция местных заводов, которая выпускалась в Тюмени в годы войны.

Свою экспозицию готовит и Музей исторического оружия, который также находится в ЦУМе.

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# выставка , ЦУМ

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