Поколения тюменцев свяжет исторический маршрут "Нити памяти"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Исторический маршрут "Нити памяти" появится в Тюмени в здании ЦУМа в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"В этом году мы совместно с музеем поискового движения Тюменской области готовим уникальную экспозицию, в центре которой фигура нашего земляка — Героя Советского Союза, гвардии майора Ивана Антоновича Беспалова, первого коммерческого директора Универмага", - рассказала гендиректор ЦУМа Юлия Глазунова.

В экспозицию "Нити памяти" войдут пять фокусных точек в виде богатого собрания артефактов из фондов музея поискового движения Тюменской области.

Внимание посетителей привлечет множество интересных экспонатов, среди которых — промышленные товары времен войны, предметы быта солдат, личные вещи военных, найденные в ходе полевых поисковых экспедиций на местах, где раньше гремели бои, а также продукция местных заводов, которая выпускалась в Тюмени в годы войны.

Свою экспозицию готовит и Музей исторического оружия, который также находится в ЦУМе.