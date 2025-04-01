Шесть тюменцев стали призерами Всероссийской олимпиады школьников
Шесть тюменцев стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Ученица 10 класса тюменской гимназии №21 Мария Чепурская заняла призовое место в ВсОШ по французскому языку, одиннадцатиклассница гимназии ТюмГУ Дарья Жак — по русскому языку.
Ученик 9 класса ФМШ Михаил Янин, девятиклассница из 15 школы Дарья Ельчанинова — призеры по математике. Также призовое место по данному предмету у ученика 10 класса Ильи Русанова и одиннадцатиклассника из ФМШ Глеба Токарева.