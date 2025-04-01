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Шесть тюменцев стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

Общество, 19:12 22 апреля 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Шесть тюменцев стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Ученица 10 класса тюменской гимназии №21 Мария Чепурская заняла призовое место в ВсОШ по французскому языку, одиннадцатиклассница гимназии ТюмГУ Дарья Жак — по русскому языку.

Ученик 9 класса ФМШ Михаил Янин, девятиклассница из 15 школы Дарья Ельчанинова — призеры по математике. Также призовое место по данному предмету у ученика 10 класса Ильи Русанова и одиннадцатиклассника из ФМШ Глеба Токарева.

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# Всероссийская олимпиада школьников , школьники

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