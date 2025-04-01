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47 кафе и ресторанов открыли в Тюмени летние веранды

Общество, 13:16 25 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сезон летних кафе стартовал в Тюмени. Всего свои веранды на 25 апреля открыли 47 заведений, сообщает администрация города.

Уличные площадки представлены на портале "Тюмень - наш дом". Здесь же открыта категория "Летние кафе", где пользователи могут сообщить о шуме после 22 часов, а также обратить внимание на ограничение прохода для пешеходов.

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# кафе , летние веранды , рестораны

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