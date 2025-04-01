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В Заводоуковском округе подросток опрокинулся на электросамокате и получил травмы

Происшествия, 13:38 25 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тяжелые травмы получил 11-летний подросток в результате ДТП с электросамокатом в Заводоуковском округе.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, вечером 24 апреля на улице Механизаторов п. Степной подросток, управляя электросамокатом, не справился с управлением и опрокинулся. Подросток рассказал, что электросамокат взяли без разрешения у родителей друга.

С тяжелыми травмами несовершеннолетний самостоятельно обратился за помощью в медучреждение и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# электросамокат

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