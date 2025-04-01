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Тюменцев приглашают поучаствовать в экологическом квесте с элементами театра

Общество, 11:04 27 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в экологическом квесте с элементами театра приглашают жителей Тюмени. Он пройдет в сквере Александра Моисеенко (ул. Одесская, 52) 27 апреля с 13 час. до 15 час.

Квест "Тайны зеленого княжества" приурочили ко Всероссийской неделе субботников "Мы за чистоту". Участники в формате игры предотвратят "экологическую катастрофу" и узнают, как помочь сохранить природу.

"Тайны зеленого княжества" — это не только игра, но и возможность через захватывающий сюжет продемонстрировать, как важны даже самые простые действия и навыки для защиты природы. Подобные мероприятия помогают осознать ответственность за окружающую среду и сформировать полезные экопривычки. Мы хотим, чтобы участники ушли с квеста не только с яркими эмоциями, но и с осознанием того, что каждый их шаг может повлиять на экологическое благополучие нашего региона, — поделился с редакцией Moi-portal.ru руководитель проекта Михаил Митюшов.

Регистрация доступна на портале Добро.РФ или в группе "Мультицентр "Моя территория"" во ВКонтакте.

Организатор мероприятия — мультицентр "Моя территория". Мультицентр является молодежным ресурсным центром в регионе и специализируется на развитии молодежных инициатив, подготовке к грантовым конкурсам и поддержке социально значимых проектов, функционируя при поддержке Департамента по общественным и молодежной политике Тюменской области.

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# квест , экология

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