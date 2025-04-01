Детские пособия за апрель в Тюменской области выплатят досрочно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из-за майских праздников детские пособия за апрель в Тюменской области выплатят 29 числа. Перенос даты выплат коснется тех родителей, которые получают средства на карту или счет в банке, уточнили в отделении Социального фонда России по Тюменской области.

29 апреля семьям с детьми поступят: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; пособие на первого ребенка до 3 лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

5 мая получателям будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до 3 лет и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

"Для удобства родителей большинство детских пособий за прошедший месяц поступает через кредитную организацию третьего числа каждого месяца, ежемесячная выплата из средств материнского капитала на ребёнка до 3 лет — пятого числа, а ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям — восьмого числа. В случаях, когда дни выплаты совпадают с праздниками и выходными, Отделение СФР перечисляет средства заранее", — напомнил управляющий отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков.

Следующее перечисление детских пособий будет произведено по стандартному графику: за май — в июне 2025 года. Исключение составляют семьи, которым пособие назначено впервые или продлена выплата — они получают её в течение пяти рабочих дней после назначения.

Родителям, которые получают пособия через "Почту России", выплаты за апрель будут производиться с 3 по 23 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.