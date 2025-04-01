Более 500 человек зарегистрировались на форум "День предпринимателя-2025" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 предпринимателей и самозанятых Тюменской области, а также гости из Свердловской и Омской областей, Югры и Ямала, Краснодарского и Красноярского краев зарегистрировались на форум "День предпринимателя-2025", который пройдет в Тюмени 27 мая, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ключевой темой форума станет "Человек и эпоха ИИ: вызовы и возможности". Присоединиться к мероприятию можно по ссылке. Участие бесплатное. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".