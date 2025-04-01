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Фонтан и свадебные арт-объекты появятся на аллее Молодоженов после благоустройства

Общество, 14:37 30 апреля 2025

pos.gosuslugi.ru | Фото: pos.gosuslugi.ru

Фонтан и арт-объекты свадебных юбилеев появятся на аллее Молодоженов в Тюмени после благоустройства. Главная концепция двух дизайн-проектов заключается в популяризации семейных ценностей.

Площадка преобразится уже в следующем году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Главным смыслом в концепции мы сделали укрепление семейных ценностей. На аллее предусмотрели зоны, которые отражают последующие годы семейной жизни – фотозоны, посвященные 10-летию, 20-летию и другим юбилеям совместной жизни. Так будет в сознании людей будет формироваться образ долгой и крепкой семейной жизни", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" участник команды архитекторов Центра стратегического развития "Сибирь" Максим Рычков.

Такие фотозоны предусмотрены в первом дизайн-проекте. Комплексный подход при благоустройстве территории ориентирован на сохранение озелененных пространств и существующих деревьев, кустарников. Будут также зоны для тихого отдыха и прогулок. При работе дизайнеры учли популярные в этом месте тропинки. Изюминкой станет и детская игровая площадка с травмобезопасным покрытием.

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Во втором проекте будет использована чуть меньшая площадь аллеи Молодоженов. Комплексный подход при благоустройстве территории ориентирован на создание комфортных пешеходных связей, обустройство площадок для отдыха с учетом уже сложившейся дорожно-тропиночной сети. Здесь будут фонтан, арт-объекты, площадки.

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В обоих вариантах предусмотрены элементы общественной инфраструктуры – парковки, туалеты, велопарковки и остановка.

"Формируется новая общественная территория. Акцент при работе делали на то сообщество, которое сформировано вокруг этого объекта – представители свадебной индустрии: фотографы, организаторы и сами молодожены, семьи. Их мнение было учтено при разработке, как и предложения основной целевой группы – жителей ближайших домов. Для них обновленная аллея станет комфортной зоной отдыха в пешей доступности", - уточнил архитектор.

Максим Рычков призвал жителей Тюмени, которым уже исполнилось 14 лет, принять участие в онлайн-голосовании до 12 июня и выбрать дизайн проект для аллеи Молодоженов. На сегодня это уже сделали более 14 тыс. горожан.

Отметим, что в Тюмени кроме аллеи Молодоженов в Калининском округе в 2026 году благоустроят площадь Борцов революции в центре города и сквер Депутатов в Восточном округе.

Проголосовать помогут также 220 волонтеров областного центра, которые на городских площадках рассказывают про объекты голосования и о самой процедуре выбора через портал "Госуслуги Решаем вместе", в том числе с планшета волонтеров.

Также дизайн-проекты знаковых локаций выбирают в эти дни в Ишиме и Тобольске.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что именно от жителей зависит, какими станут общественные пространства: будет ли там больше лавочек, появятся ли уличные тренажеры, площадки для выгула собак. "Все это мы решаем сообща", - подчеркнул он.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Оксана Корнеенкова

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# Аллея молодоженов , благоустройство , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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