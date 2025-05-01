Врачи без лекарств помогли тюменке избавиться от боли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Методы выздоровления без лекарств практикуют врачи областного лечебно-реабилитационного центра в Тюмени. 52-летней пациентке медики помогли избавиться от боли без лекарственных средств.

Женщина обратилась в центр с жалобами на ноющую боль в правой ягодице и тазобедренном суставе. Боль усиливалась при ходьбе и при длительном сидении.

Врачи выяснили, что пациентка работает в офисе и ведёт малоподвижный образ жизни. Женщине дали рекомендации по активному образу жизни и обучили комплексу упражнений.

На фоне немедикаментозной терапии в течение двух недель регулярных упражнений был достигнут положительный эффект, болевой синдром практически купирован.

"Этот случай подтверждает, как важно заниматься профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата и есть способы купирования болевых синдромов немедикаментозным путём. Важно уделять внимание физической активности и правильному рациональному питанию", - рассказала заместитель главного врача областного лечебно-реабилитационного центра Анна Балабанова.