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Тюменцев приглашают на военно-тактическую игру лазертаг

Общество, 10:03 01 мая 2025

Центра "Воин" | Фото: Центра "Воин"

Центр "Воин" 2 -3 мая в рамках фестиваля "Здоровое Отечество" организует открытые игры в лазертаг. Лазертаг - командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Участники получают специальный жилет с датчиками и лазерный пистолет, работающий на инфракрасных лучах.

Попадание в противника засчитывается датчиками на снаряжении игрока. Когда человек получает слишком много попаданий, он временно выбывает из игры, чтобы дать возможность другим участникам продолжить бой.

Для участия в играх необходимо собрать команду из пяти человек от 14 лет, зарегистрироваться по ссылке и выбрать время игры, которая пройдет 2 мая в Легкоатлетическом манеже.

На фестивале "Здоровое Отечество" соберутся лучшие атлеты, чтобы показать мастерство в тяжелой атлетике, стритлифтинге, армрестлинге, функциональном многоборье и воздушно-силовой атлетике. Фестиваль пройдет 2 и 3 мая с 9 часов по адресу ул. Луначарского 12, "Легкоатлетический манеж". Вход свободный. При себе необходимо иметь сменную удобную обувь.

Возрастное ограничение 12+

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# легкоатлетический манеж

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