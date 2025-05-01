Тюменцев приглашают на военно-тактическую игру лазертаг

| Фото: Центра "Воин" | Фото: Центра "Воин"

Центр "Воин" 2 -3 мая в рамках фестиваля "Здоровое Отечество" организует открытые игры в лазертаг. Лазертаг - командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Участники получают специальный жилет с датчиками и лазерный пистолет, работающий на инфракрасных лучах.

Попадание в противника засчитывается датчиками на снаряжении игрока. Когда человек получает слишком много попаданий, он временно выбывает из игры, чтобы дать возможность другим участникам продолжить бой.

Для участия в играх необходимо собрать команду из пяти человек от 14 лет, зарегистрироваться по ссылке и выбрать время игры, которая пройдет 2 мая в Легкоатлетическом манеже.

На фестивале "Здоровое Отечество" соберутся лучшие атлеты, чтобы показать мастерство в тяжелой атлетике, стритлифтинге, армрестлинге, функциональном многоборье и воздушно-силовой атлетике. Фестиваль пройдет 2 и 3 мая с 9 часов по адресу ул. Луначарского 12, "Легкоатлетический манеж". Вход свободный. При себе необходимо иметь сменную удобную обувь.

Возрастное ограничение 12+