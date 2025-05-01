Победителей чемпионата по авиамодельному спорту определили в Тюменской области

| Фото: Департамент по спорту Тюменской области | Фото: Департамент по спорту Тюменской области

Победителей чемпионата по авиамодельному спорту в классе F-2D определили в Тюменской области, сообщает региональный департамент по спорту.

Одновременно состоялось и областное первенство не только в вышеуказанном классе, но и в классе F-2А, ккордовые скоростные модели.

Победителями первенства в классе F-2D стал ЦТТ "Юный техник" Тюменского района, второе место занял НПР группы компаний "ЮТэйр", на третьем месте – ДтиС "Пионер".

В чемпионате по классу F-2D победил НПР группы компаний "ЮТэйр", на втором месте - ЦТТ "Юный техник" Тюменского района, третье место - у ДтиС "Пионер".