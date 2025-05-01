Пожар на 16-м этаже жилого дома тушили в Тюменском районе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар в высотном доме на ул. Джамбровского в д. Дударево Тюменского района тушили 1 мая, сообщает Управление МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании в квартире на 16-м этаже поступило около 16 часов. На месте работали 20 человек, было задействовано семь единиц спецтехники.

Из задымленного подъезда эвакуированы четыре человека. Огонь ликвидирован на площади 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.