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Пожар на 16-м этаже жилого дома тушили в Тюменском районе

Общество, 16:49 01 мая 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар в высотном доме на ул. Джамбровского в д. Дударево Тюменского района тушили 1 мая, сообщает Управление МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании в квартире на 16-м этаже поступило около 16 часов. На месте работали 20 человек, было задействовано семь единиц спецтехники.

Из задымленного подъезда эвакуированы четыре человека. Огонь ликвидирован на площади 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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