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Десять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:14 02 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за прошедшие сутки. Сотрудники регионального управления МЧС России дважды оказывали помощь населения, на ликвидацию последствий ДТП подразделения привлекались три раза.

Утром 1 мая в СНТ "Тополя" произошел пожар в дачном доме, огонь также повредил теплицу и хозяйственные постройки. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 32 кв. метра. Предварительная причина – короткое замыкание, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Тюмени в два часа дня на улице Орджоникидзе произошел пожар в автомобиле "Лада Приора". Огонь, повредивший двигательный отсек, оперативно ликвидирован. По предварительной версии причиной происшествия стало тепловое возгорание материалов от разогретых поверхностей двигателя автомобиля.

Вечером 1 мая в деревне Новоуфимская в Аромашевском районе произошел пожар в жилом деревянном доме на улице Школьной. Площадь возгорания составила 60 кв. метров, пострадавших нет. Предварительная причина – короткое замыкание.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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