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Фестиваль "Здоровое Отечество" объединил 600 спортсменов в Тюмени

Общество, 16:29 02 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

600 спортсменов из 13 регионов России и Казахстана принимают участие в фестивале "Здоровое Отечество", который стартовал в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 2 мая. Посетителей знакомят с разными видами спорта: тяжелой атлетикой, армрестлингом и даже фиджитал-спортом.

На церемонии открытия от имени губернатора Тюменской области Александра Моора присутствующих поприветствовал директор регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин.

Тюменская область – спортивный регион, он славится проведением большого количества событий, гордится олимпийскими, паралимпийскими, сурдлимпийскими чемпионами и призерами, подчеркнул он. Регион входит в десятку субъектов по количеству проводимых соревнований межрегионального, всероссийского и международного уровней.

"Спортивный фестиваль, который проходит сегодня и завтра, – инициатива наших партнеров, руководителей федераций по таким видам спорта, как воздушно-силовая атлетика, функциональное многоборье и многоборье ГТО. Объединив усилия при поддержке правительства области, администрации города, они организовали "Здоровое Отечество". Отрадно, что у тюменских спортсменов есть возможность посоревноваться с нашими друзьями из других субъектов Российской Федерации", – сказал он.

Евгений Хромин напомнил, что фестиваль представлен пятью видами спорта, в которых есть свои фавориты. Например, восьмикратная чемпионка страны по тяжелой атлетике Анастасия Анзорова принимает участие в качестве судьи. Присутствует и почетный гость, Заслуженный мастер спорта, чемпион мира по армреслингу Владислав Чикишев.

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Руководитель городского департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Фабричников акцентировал внимание на том, что спортивный фестиваль стартовал в значимую исторической дату. Ровно 80 лет назад советские войска полностью овладели столицей Германии, еще не было официальной победы, но всем был понят исход. Спорт объединяет, и в сложные жизненные ситуации для страны все должны объединиться, сказал он.

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Участниками фестиваля стали ветераны специальной военной операции. Они состязались в функциональном многоборье. Этот вид спорта включает в себя совокупность нескольких упражнений, которые выполняются непрерывно.

"Наши ветераны Александр Галкин, Алексей Назаров и Ренат Мусин участвуют в группе "адаптив". Соревнуются те, кто с протезами нижних конечностей и те, у кого травмы рук. В прошлом году они участвовали в подобных соревнованиях. Им предстоит выполнить три задания на время", – поделилась заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Анастасия Левинова.

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Свою интерактивную площадку подготовил и тюменский фиджитал-центр. На ней презентуют VR и kinect-технологии. Последние пользуются популярностью у аудитории помладше.

"Сегодня мы решили принять участие, потому что событие объединяет многих людей, заинтересованных в спорте. Нам хочется рассказать о новом веянии в мире спорта - о фиджитал-технологиях, фиджитал-центре, который находится на улице Береговой", – рассказал управляющий фиджитал-центра Максим Шереметьев.

Фестиваль "Здоровое Отечество" проходит 2 и 3 мая. Организаторы уверены, что эти два дня соревнований станут большим праздником спорта для участников и зрителей.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# СВО , спорт , спортсмены , фестиваль

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