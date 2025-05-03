Два человека спасены из пожара на улице Монтажников в Тюмени

| Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Два человека спасены, еще десять эвакуированы из пожара, который произошел в квартире дома № 51 на улице Монтажников в Тюмени. Сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера 2 мая.

На месте вызова были задействованы 7 единиц техники, привлекались 24 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Пожар ликвидирован на площади 35 кв. м, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина происшествия устанавливается.