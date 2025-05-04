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Тобольские врачи провели первую успешную операцию при метастатическом плеврите

Общество, 09:47 04 мая 2025

Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Областная больница № 3 (Тобольск) впервые провела уникальную торакоскопическую операцию женщине с метастатическим плевритом. Хирургическое вмешательство выполнено командой врачей под руководством специалистов Мустахима Сатывалдаева и Сергея Нагорных.

Пациентка поступила в больницу с жалобами на прогрессирующую одышку, вызванную скоплением жидкости в плевральной полости объемом около 3,5 литра. Ранее женщина лечилась в клиниках Тюмени и Москвы, где неоднократно выполнялись дренажные пункции, однако радикальное хирургическое лечение откладывалось по медицинским показаниям.

Решение провести операцию приняли специалисты областной больницы незамедлительно. Под общей анестезией через небольшие разрезы грудной клетки удалены излишки жидкости, проведены биопсия ткани и введение стерильного талька непосредственно в плевру. Эта процедура способствует сращению листков плевры и предотвращает повторное накопление жидкости. Сегодня состояние женщины стабильное, она готовится к выписке под дальнейшее амбулаторное наблюдение.

"Операция не излечивает от рака, но значительно улучшает качество жизни — снимает удушье, избавляет от необходимости постоянных пункций, даёт возможность дышать свободно", — пояснил заместитель главного врача по хирургии Мустахим Сатывалдаев.

По его словам, подобные вмешательства имеют большое значение для развития паллиативного лечения онкологических заболеваний и теперь будут проводиться также в Тобольске.

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# врачи , областная больница № 3 , хирургия

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