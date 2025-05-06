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Тюменские студенты разработали первые игровые сценарии для симулятора "Реанимация: ABCD"

Общество, 10:24 06 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первые игровые сценарии для игры в жанре квест-симулятора "Реанимация: ABCD" разработала команда студентов Тюмени. Симулятор можно использовать в учебном процессе для отработки навыков и алгоритма действий в критических ситуациях при различных обстоятельствах, условиях и локациях. Он позволит эффективно отрабатывать практические навыки оказания неотложной помощи, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Разработчики презентовали устройство на IV Региональном хакатоне цифровых технологий в здоровьесбережении "IT SaveHealth".

"Игра — цифровой двойник отделения анестезиологии и реанимации, а также некоторых внебольничных пространств. Характеристики пациентов в сценариях описаны на основе реальных деперсонифицированных наборов данных. Наш симулятор является частью большого научного проекта „Телереанимация“, который будет развиваться в Тюменском межуниверситетском кампусе при поддержке Западно-Сибирского НОЦ. Игра позволит обучать пользователей основам алгоритма ABCD — эффективному методу оценки состояния нестабильного больного, находящегося в критическом состоянии. Мероприятия данного алгоритма направлены на выявление и немедленную коррекцию жизнеугрожающих нарушений. Кроме того, в процессе игры будет оцениваться эффективность действий пользователей через систему мгновенной обратной связи и анализа ошибок", — рассказала одна из разработчиков, студентка Школы компьютерных наук ТюмГУ Диана Быкова.

Пользователями симулятора станут студенты-медики, врачи, сотрудники экстренных служб, представители младшего медицинского персонала. Работу над проектом ведут молодые ученые из ТюмГУ, ТМУ и ТИУ совместно с индустриальным партнером — компанией "Орион". Платформа разработки уже определена.

В симуляторе можно будет создавать различные сценарии, например, с нестабильным давлением пациента, аллергическими реакциями на лекарства или отсутствием доступных ресурсов. Команда приступила к написанию кода игры.

Напомним, Межуниверситетский кампус в Тюмени строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

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# игра , Медицина , национальный проект Молодёжь и дети , нацпроект , симуляционный центр , ТюмГУ , Тюменский кампус

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