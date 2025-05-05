Ирина Широкова: "Боевой кадровый резерв" - площадка для тех, кто хочет развиваться

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" - стартовая площадка для ветеранов и участников специальной военной операции, кто хочет расти и развиваться.

Об этом рассказала директор департамента по общественным связям Тюменской области, член Общественного совета программы Ирина Широкова. По ее словам, совсем скоро от отборочных мероприятий участники перейдут к практическим действиям.

"Мы, конечно же, ждем, когда начнутся образовательные программы, где можно непосредственно получать опыт на практике, стажироваться и в дальнейшем быть трудоустроенными, в том числе на должности государственной, муниципальной службы, в организациях экономики Тюменской области", - отметила Ирина Широкова.

Напомним, на очередном заседании Общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что онлайн-тестирование прошли 540 человек. По его результатам к следующему этапу отбора – собеседованию – допущены 170 ветеранов СВО и 190 военнослужащих, в данный момент участвующих в боевых действиях.

Региональный проект является аналогом федеральной программы "Время героев". Он направлен на развитие навыков и компетенций ветеранов и участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, в компаниях Тюменской области.

Оксана Корнеенкова