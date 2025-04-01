В Тюменской области определили участников "Боевого кадрового резерва", допущенных к собеседованиям

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

360 ветеранов специальной венной операции и бойцов, которые участвуют в проекте "Боевой кадровый резерв", допустили к этапу собеседований. Их отобрали по итогам онлайн-тестирования.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам заседания Общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв".

"Подвели промежуточные итоги работы. Онлайн-тестирование прошли 540 человек. По его результатам к следующему этапу отбора – собеседованию допущены 170 ветеранов СВО и 190 военнослужащих, в данный момент участвующих в боевых действиях. Ждем окончательные итоги онлайн-тестирования, которое проводилось в резервные дни", - уточнил Александр Моор.

Отбор участников "Боевого кадрового резерва" завершится в июне 2025 г. А уже через месяц они приступят к обучению, которое продлится год.

"Главная цель проекта – дать нашим землякам, которые в боевых условиях делом доказали свою преданность Родине, возможность получить современные управленческие навыки и проявить свои лучшие качества в мирной жизни. Верю в наших героев, желаю им успеха!", - напутствовал глава региона.

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

В число участников Общественного совета вошла Лилия Проскурина - мама тюменца, командира инженерно-саперного взвода Дмитрия Семенова, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе СВО. Указом Президента России Дмитрий посмертно награжден орденом Мужества.

Подробности проекта на сайте на боевойкадровыйрезерв72.рф.