В Тюмени горел гараж из-за короткого замыкания утром 4 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возгорание в гараже на ул. Молодежной в Тюмени произошло около 7 часов 4 мая, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Общая площадь пожара составила 24 кв. метра. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - короткое замыкание.

Утром того же дня в пос. Голышманово загорелась хозяйственная постройка в пер. Водопроводном. Общая площадь пожара - 30 кв. м. Обошлось без пострадавших, предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано три техногенных пожара, к ликвидации последствий ДТП спасателей привлекали семь раз.