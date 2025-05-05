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В Тюмени горел гараж из-за короткого замыкания утром 4 мая

Происшествия, 12:57 05 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возгорание в гараже на ул. Молодежной в Тюмени произошло около 7 часов 4 мая, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Общая площадь пожара составила 24 кв. метра. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - короткое замыкание.

Утром того же дня в пос. Голышманово загорелась хозяйственная постройка в пер. Водопроводном. Общая площадь пожара - 30 кв. м. Обошлось без пострадавших, предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано три техногенных пожара, к ликвидации последствий ДТП спасателей привлекали семь раз.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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