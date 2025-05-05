В канун 80-летия Великой Победы тюменцы готовятся к шествию "Бессмертного полка"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В семье тюменки Ольги Кукобниковой любимыми праздниками всегда были День Победы и день танкиста.

"Мой дед Александр Григорьевич Попов был танкистом. На своем "Т-34" он прошел от Ржева и истоков Волги до стен Будапешта и Праги. На чешской земле с друзьями отпраздновал День Победы, - рассказала она корр. "Тюменской линии". - А вообще он прошел через четыре войны".

В 1937 году - озеро Хасан и Халхин-Гол, затем Карельский перешеек, где развернулась советско-финляндская война, Великая Отечественная война для старшего сержанта Попова не закончилась 9 мая 1945 года. В составе механизированного корпуса 16-й танковой бригады Александр Попов ехал гасить последний очаг мировой войны на Дальнем Востоке. Его танку предстояло преодолеть Большой Хинган, укрепления на сопках Маньчжурии. "В 1981 году он ушел из жизни, а я поняла, что должна собрать все материалы о нем. И первой моей работой был реферат по истории о боевом пути Александра Григорьевича Попова, который я защитила на пятерку. А к 65-летию Победы мы сделали очень большой альбом", - пояснила Ольга Кукобникова.

Когда в стране впервые прошли шествия "Бессмертного полка" Ольга Кукобникова шла в его рядах со всей семьей. К тому времени она вышла замуж, родились сыновья и их "Бессмертный полк" стал больше. "С нами сейчас в одном строю дед моего мужа ветеран Василий Максимович Кукобников, отец моей свекрови Захар Куприянович Юхно. И мы это делаем в первую очередь для них, победителей. Они должны пройти по улицам освобожденных и свободных городов. Наши деды они всегда со мной", - сказала Ольга Кукобникова.

Гвардии капитан интендантской службы Василий Максимович Кукобников призывался после окончания высших командных курсов в г. Ельня в 1942 году в стрелковую дивизию добровольцев-сибиряков, формировавшуся на станции Юрга Новосибирской области. Участвовал в боях под Ельней, Смоленском, Оршей, Красногорском, Ригой, участвовал в окружении и разгроме курляндской группировки немцев. Около 10 тысяч гвардейцев награждены орденами и медалями Советского Союза, в числе которых и Кукобников Василий Максимович.

В канун 80-летия Великой Победы вся семья Ольги Кукобниковой готовится к шествию "Бессмертного полка". "С началом пандемии у нас просто украли праздник, - рассказала она. – И сейчас мы очень рады, что снова пройдем колоннами "Бессмертного полка". - Мы стараемся, чтобы наши сыновья знали своих героических родственников, и понимали, что они сделали для нас. Для того, чтобы мои дети сейчас могли спокойно ходить по улицам, под мирным небом и заниматься тем, чем они хотят".