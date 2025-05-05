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В канун 80-летия Великой Победы тюменцы готовятся к шествию "Бессмертного полка"

Общество, 15:42 05 мая 2025

ИА "Тюменская линия"

В семье тюменки Ольги Кукобниковой любимыми праздниками всегда были День Победы и день танкиста.

"Мой дед Александр Григорьевич Попов был танкистом. На своем "Т-34" он прошел от Ржева и истоков Волги до стен Будапешта и Праги. На чешской земле с друзьями отпраздновал День Победы, - рассказала она корр. "Тюменской линии". - А вообще он прошел через четыре войны".

В 1937 году - озеро Хасан и Халхин-Гол, затем Карельский перешеек, где развернулась советско-финляндская война, Великая Отечественная война для старшего сержанта Попова не закончилась 9 мая 1945 года. В составе механизированного корпуса 16-й танковой бригады Александр Попов ехал гасить последний очаг мировой войны на Дальнем Востоке. Его танку предстояло преодолеть Большой Хинган, укрепления на сопках Маньчжурии. "В 1981 году он ушел из жизни, а я поняла, что должна собрать все материалы о нем. И первой моей работой был реферат по истории о боевом пути Александра Григорьевича Попова, который я защитила на пятерку. А к 65-летию Победы мы сделали очень большой альбом", - пояснила Ольга Кукобникова.

Когда в стране впервые прошли шествия "Бессмертного полка" Ольга Кукобникова шла в его рядах со всей семьей. К тому времени она вышла замуж, родились сыновья и их "Бессмертный полк" стал больше. "С нами сейчас в одном строю дед моего мужа ветеран Василий Максимович Кукобников, отец моей свекрови Захар Куприянович Юхно. И мы это делаем в первую очередь для них, победителей. Они должны пройти по улицам освобожденных и свободных городов. Наши деды они всегда со мной", - сказала Ольга Кукобникова.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Гвардии капитан интендантской службы Василий Максимович Кукобников призывался после окончания высших командных курсов в г. Ельня в 1942 году в стрелковую дивизию добровольцев-сибиряков, формировавшуся на станции Юрга Новосибирской области. Участвовал в боях под Ельней, Смоленском, Оршей, Красногорском, Ригой, участвовал в окружении и разгроме курляндской группировки немцев. Около 10 тысяч гвардейцев награждены орденами и медалями Советского Союза, в числе которых и Кукобников Василий Максимович.

В канун 80-летия Великой Победы вся семья Ольги Кукобниковой готовится к шествию "Бессмертного полка". "С началом пандемии у нас просто украли праздник, - рассказала она. – И сейчас мы очень рады, что снова пройдем колоннами "Бессмертного полка". - Мы стараемся, чтобы наши сыновья знали своих героических родственников, и понимали, что они сделали для нас. Для того, чтобы мои дети сейчас могли спокойно ходить по улицам, под мирным небом и заниматься тем, чем они хотят".

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# Бессмертный полк , Великая Отечественная война

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