Четыре "Парты героев" появились в тюменской гимназии № 12

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Патриотическая Всероссийская акция "Парта героев" прошла в гимназии № 12 в Тюмени 25 апреля. На них изображены портреты четырех выпускников, погибших при исполнении в зоне СВО: рядовой Иван Лепилов, ефрейтор Никита Квашнин, рядовой Владимир Медведев, рядовой Артем Устинов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор учреждения Максим Трифонов.

"Сегодня также открыли доски памяти и стенд Защитников Отечества. Мы почтили память наших выпускников разных лет, которые отдали свою жизнь, защищая Родину. За партами смогут сидеть отличники, ребята, которые отличились как в учебе, так и в творческой деятельности", - отметил Максим Трифонов.

На церемонии присутствовали родители и родственники погибших бойцов. Ребят почтили минутой молчания и возложили к стенду цветы.

Юлия Божок