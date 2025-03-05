"Рыжий": рассказ тюменской вдовы о мобилизованном муже вошел в третий сборник о героях СВО

| Фото: предоставлены Екатериной Арсовой | Фото: предоставлены Екатериной Арсовой

Рассказ жительницы Тюмени "Рыжий" Екатерины Арсовой о погибшем супруге Игоре Кипрюшине вошел в третий Всероссийский литературный сборник произведений бойцов СВО, ветеранов и членов их семей "Честь наивысшая — носить русский мундир". Это первое произведение из Тюменской области, которое вошло в книгу.

Автор рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, как и почему родился рассказ о подвиге любимого человека.

"Четвертого марта у нас была бы четырнадцатая годовщина свадьбы. Не довелось. Своим рассказом я хотела сохранить нить, связывающую нас по сей день. Увековечить память об Игоре", - сказала Екатерина.

| Фото: предоставлены Екатериной Арсовой | Фото: предоставлены Екатериной Арсовой

По словам женщины, супруга мобилизовали в октябре 2022 года. Это было ожидаемо, потому что в свое время он окончил ТВВИКУ. На спецоперации Игорь выбрал себе позывной Рыжий.

"Потому что я рыженькая и кот его любимый тоже Рыжий. Ему 24 года, он достался Игорю от родителей. Так случилось, что в свое время муж одного за другим похоронил родителей и родного брата. Остался от семьи только этот кот", - пояснила она.

| Фото: предоставлены Екатериной Арсовой | Фото: предоставлены Екатериной Арсовой

Рассказ Екатерина писала словно от лица мужа, наговаривала на диктофон, пока шла на работу. У нее было ощущение, что она видит последние часы жизни мужчины его глазами. Как развязался шнурок, и потерялся в траве нательный крестик. Как впервые не взял он на боевой выход свой талисман – рыжего кролика, подаренного женой, хотя брал его всегда. Ведь Катюшу свою он ласково называл "мой маленький кроль".

| Фото: предоставлены Екатериной Арсовой | Фото: предоставлены Екатериной Арсовой

Вообще, вся история их любви, общей судьбы наполнена символами. К примеру, на тюменском лугу, в жаркий августовский день 2023 года Екатерине на запястье села стрекоза и не улетала целых 20 минут. Это произошло в тот момент, когда ее муж погиб на другом конце страны.

Случилось это так. Группа саперов под командованием старшего лейтенанта Игоря Кипрюшина выдвинулась на минирование территории между населенными пунктами Казачьи Лагеря и Подстепное. Во время выполнения боевой задачи военнослужащие подверглись массированному артиллерийскому удару. Старлей был тяжело ранен, осколком ему перебило артерию на ноге. Но, несмотря на острую кровопотерю, он смог доложить руководству о произошедшем обстреле. Тем самым командир спас всю группу.

Отметим, что мужчина мог уехать в числе первых, но сначала отправил в госпиталь своих ребят, сам же оставался на поле боя. Лишь через несколько часов под плотным огнем противника до них смогла добраться машина эвакуации.

"Ценой жизни Игоря ребят удалось спасти. Те, кому он уступил место при эвакуации, выжили , несмотря на тяжелые ранения", - рассказала Екатерина.

Уже в автомобиле, когда Игоря везли в полевой госпиталь, он иногда приходил в себя. В один из таких моментов снял часы, отдал товарищу и сказал: "Передай их жене и скажи, что я очень ее люблю". Эти слова стали последними в его жизни.

| Фото: предоставлены Екатериной Арсовой | Фото: предоставлены Екатериной Арсовой

Указом президента России Владимира Путина от 18 сентября 2023 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, Кипрюшин Игорь Сергеевич награжден Орденом Мужества посмертно.

Екатерина после гибели мужа, пытаясь прийти в себя, старалась сделать то, что он хотел, но не успел. Организовала сбор для парней из инженерно-саперного взвода, командиром которого он был. В этом ей помогли волонтеры движения "Содействие 72" и группы "Шьем для своих". Нашла ателье, которое делится синтепоном для подушек и одеял в госпитали. Постаралась найти обучающие учебники по саперному делу для сослуживцев мужа. Помогала животным, попавшим в беду, ведь муж очень любил собак и кошек. Он даже на СВО обзавелся несколькими друзьями из числа четвероногих: привечал собаку Мармеладку и ее потомство, помогал выжившей кошке выхаживать рыжих котят.

Екатерина Арсова отметила, что после ухода любимого человека ее очень поддержали товарищи мужа. "Видимся, когда они приезжают в отпуск, если не получается, дают знать, что были у Игоря на могилке, не забывают, для меня это очень важно", - сказала она.

| Фото: предоставлены Екатериной Арсовой | Фото: предоставлены Екатериной Арсовой

Недавно Екатерине позвонили волонтеры, с которыми она сотрудничала, и спросили разрешения на то, чтобы класть в посылки бойцам рыжих вязаных котят в память об Игоре, она с благодарностью согласилась. Пояснила, что запущенная в память об Игоре волна добра снова и снова возвращается к ней.

"Знаете, как-то я говорила с боевым товарищем мужа, делилась, что никак не отпускает боль. И он сказал очень важные слова: это – плата за любовь. То есть больно настолько, насколько сильна была любовь. И чем сильнее она была, тем дольше будет отпускать. Это правда", - считает Екатерина.

| Фото: предоставлены Екатериной Арсовой | Фото: предоставлены Екатериной Арсовой

Она добавила, что сейчас учится осознавать себя без Игоря, говорить не "нам нравится", а "мне нравится". Принимать себя не в связке с мужем, а по отдельности. Пока сложно, но она уверена, что со временем справится. В этом ей помогают три замечательных домашних питомца, в том числе кот Рыжий. Который до сих пор сидит на окне, как в ее рассказе, и ждет возвращения хозяина.

Кстати, часы, переданные Игорем жене, остановились и не шли, пока не попали в руки хозяйке. Сейчас исправно показывают время, напоминая ей о его быстротечности и обнадеживая: тик-так, любая разлука временна, а любовь - бесконечна.

Добавим, книга "Честь наивысшая — носить русский мундир" превзошла по объему предыдущие издания "Жизнь за други своя" и "Нет уз святее товарищества". В нее вошли стихи и проза 58 авторов из разных регионов России. Над проектом работали писатели Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов. Все три сборника выпустил фонд "Защитники Отечества".

| Фото: предоставлены Екатериной Арсовой | Фото: предоставлены Екатериной Арсовой

Напомним, в школе № 26, где учился Игорь Кипрюшин, открыта экспозиция, посвященная героическим выпускникам школы. В галерее мужества почетное место занимает его фотография. А 26 января на торжественном мероприятии, приуроченном к открытию Года героев в Тюменской области, состоялась презентация сборника, в который вошел рассказ Екатерины Арсовой.

Прочитать рассказ можно здесь.

Инна Кондрашкина