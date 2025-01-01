В тюменских школах проходят торжественные мероприятия, посвященные открытию Года героев

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В школах Тюменской области проходят торжественные мероприятия, посвященные открытию Года героев. Торжественное мероприятие прошло 24 января в тюменской школе № 26. По словам директора Елены Метальниковой, ежегодно по сложившейся традиции в школе открывается тематический год.

"2025 год объявлен годом Героев и защитников Отечества, мы и посвятили наше сегодняшнее мероприятие героям нашего города. Назвали его нежно "Герои города Т", - рассказала она. - Мы расскажем о героях города Тюмени, и героях нашей школы. Педагоги сегодня продемонстрируют вместе с учениками рамках урока и внеурочной деятельности приемы по формированию читательской грамотности, креативного мышления, инженерного мышления. Уроки и внеурочные занятия пронизаны трепетом, уважением и гордостью за Героев нашей школы и нашего города".

В этой школе, отмечающей свое 90-летие, действительно трепетно относятся к памяти своих выпускников. Этой Памяти целая экспозиция, а экскурсию по ней провели пятиклассники, которые в этом учебном году защитили свои проекты по теме "Тюмень тыловая".

"Они так прониклись этой темой, что сейчас занимаются историей своей семьи, ее вкладу в нашу общую Победу", - сообщила Елена Метальникова.

Экспозиция школы №26 - это галерея мужества ее выпускников. На фронтах Великой Отечественной войны погибли Леонид Волков, Юрий Кормачёв, Николай Кузнецов, Виктор Никифоров, Федор Ящук. В Афганистане свой интернациональный долг героически исполнили Андрей Новопашин и Игорь Вятчин. В ходе специальной военной операции погибли Алексей Рожков, Алексей Муратов, Руслан Халиков, Евгений Ляхов и Игорь Кипрюшин.

Рассказ вдовы Игоря Кирюшина Елены Арсовой вошел в третий сборник рассказов и стихотворений участников специальной военной операции, изданный фондом "Защитники Отечества" в 2025 году "Честь наивысшая – носить русский мундир". В книгу вошли произведения 58 авторов, в том числе рассказ Елены Арсовой.

"Мой рассказ называется "Рыжий" - это был позывной моего супруга, кавалера ордена Мужества, - рассказала она. - Я постаралась рассказать о последних часах и минутах его жизни, посмотреть на ситуацию его глазами. И в эти последние Игорь думал о своих сослуживцах. Будучи тяжело раненым, он смог организовать эвакуацию своих сослуживцев. Он передал для меня свои часы. Часы сейчас хранятся у меня как наша семейная реликвия".

По словам заместителя директора департамента образования города Тюмени Анны Ланской, сегодняшнее мероприятие в школе №26 стало продолжением марафона "Открытых дверей" школ Тюмени. В качестве гостей этого знакового мероприятия были приглашены педагоги всех школ нашего города.

Борис Олейник