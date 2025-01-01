Тюменский ветеран СВО осваивает лыжи и готовится к зимним соревнованиям

| Фото: предоставлено филиалом фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области | Фото: предоставлено филиалом фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области

Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Ренат Мусин осваивает лыжные гонки. Летом 2023 года он получил серьезное ранение при выполнении боевого задания, а сейчас готовится к "Кубку защитников Отечества" по зимним видам спорта, который пройдет в ХМАО с 12 по 19 марта 2025 года.

Мужчина признался, что в последний раз стоял на лыжах еще в юношеские годы. Сейчас есть желание возобновить тренировки, улучшить свою физическую форму, отточить технику. У Рената Мусина состоялась первая встреча с тренером, который доступно и понятно объяснил, как правильно двигаться, держать баланс.

"После ранения требуется реабилитация, и я сейчас усиленно занимаюсь. В планах — участие в соревнованиях среди бойцов СВО, получивших ранения. Готовлюсь, намереваюсь завоевать какую-нибудь медаль. Впереди — отборочный этап", — поделился ветеран СВО.

Ранение Мусин получил 26 августа 2023 года. В тот день он вместе с группой вышел на задание. Бойцы сдерживали возможное контрнаступление противника.

"Были уже сумерки — там рано темнеет. Возвращался с задания, перед глазами возникла вспышка, понял, что получил ранение, подорвался на мине. Хорошо, что рядом были товарищи — оперативно меня эвакуировали", — вспоминает ветеран.

Мужчина перенес четыре операции. Сначала врачи пытались очистить раны, удаляли осколки, но ампутации избежать так и не удалось — операция состоялась 6 сентября 2023 года. Полгода Мусин провел в госпитале, выписали его в феврале 2024-го. Сейчас боец учится жить с протезом, но настрой сохраняет боевой. Говорит, что не видит того, чего бы не смог сделать.

Ренат Мусин вспоминает, как в Москве его воодушевил мемориальный комплекс, в центре которого на постаменте располагается самолет-истребитель времен Великой Отечественной войны. Участник СВО увидел его из окна филиала Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, куда его привезли после ранения. Мужчина поинтересовался об истории памятника у медицинской сестры, та ему рассказала, что в этом госпитале проходил лечение Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Ренат Мусин еще со школы знал историю летчика, который лишился ног, но вернулся на службу, и решил, что тоже не сдастся - он еще сможет ходить и даже бегать.

| Фото: предоставлено филиалом фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области | Фото: предоставлено филиалом фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области

Желание отправиться на фронт возникло у Рената Мусина с самого начала специальной военной операции. В годы Великой Отечественной войны у него воевали оба деда, отец участвовал в боевых действиях в Афганистане.

"Подумал, что пришел и мой черед отдать долг Родине. Но было ограничение: тогда принимали до 45 лет. На момент начала СВО мне было 48 лет. Как только планку подняли до 50 лет, сразу пошел в военкомат. Меня распределили в батальон "Тобол", служил в должности сапера", — поделился тюменец.

Спорт всегда был важной составляющей для мужчины. Он всегда держал себя в хорошей физической форме. При поддержке филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Ренат регулярно посещает спортзал, бассейн, с недавних пор начал ходить на тренировки по боксу.

Отметим, вовлечение ветеранов СВО в занятия спортом — одно из направлений филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области. Благодаря слаженной работе органов власти, спортивных федераций, организаций, ветеранских объединений и всероссийского общества инвалидов удалось организовать тренировочный процесс по различным видам спорта, участие ветеранов в мастер-классах, соревнованиях, сборах и турнирах.

Инна Пахомова