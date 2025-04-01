Концерт "На крыльях мая" устроят для тюменцев в День весны и труда
Праздничную программу "На крыльях мая" устроят для тюменцев в сквере Казачьи луга 1 мая. Начало мероприятия в 11 часов, сообщают организаторы.
Жителей ждет концерт от Центра русской культуры, акция "Георгиевская ленточка", фестиваль декоративно-прикладного творчества "Добрых рук мастерство". Будут работать интерактивные зоны для детей и взрослых. Также наградят победителей конкурса "Великие Победы — великой страны".
Возрастное ограничение: 6+