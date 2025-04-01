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Концерт "На крыльях мая" устроят для тюменцев в День весны и труда

Общество, 10:12 24 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничную программу "На крыльях мая" устроят для тюменцев в сквере Казачьи луга 1 мая. Начало мероприятия в 11 часов, сообщают организаторы.

Жителей ждет концерт от Центра русской культуры, акция "Георгиевская ленточка", фестиваль декоративно-прикладного творчества "Добрых рук мастерство". Будут работать интерактивные зоны для детей и взрослых. Также наградят победителей конкурса "Великие Победы — великой страны".

Возрастное ограничение: 6+

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# 1 мая , концерт

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