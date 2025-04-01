Портрет Героя Советского Союза Николая Ватутина разместили на фасаде детсада в Тюмени

фото Тюменская областная дума фото Тюменская областная дума

Баннер с портретом Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина открыли на фасаде здания детского сада № 133 города Тюмени в рамках проекта "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица героев".

Мемориальный баннер стал символом памяти и уважения к подвигу великого полководца, который сыграл ключевую роль в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие воспитанники, родители и педагоги детского сада, а также кадеты Тюменского президентского кадетского училища — бывшие воспитанники этого дошкольного учреждения, стоявшие в почетном карауле, сообщает пресс-служба облдумы.

Депутат Тюменской областной думы Александр Анохин вна церемонии открытия отметил значимость патриотического воспитания с раннего возраста и подчеркнул, что подобные проекты формируют у детей глубокое уважение к истории и людям, защищавшим Родину. "Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего, - отметил он. - Именно поэтому мы должны делать всё возможное, чтобы память о наших героях жила в сердцах и взрослых, и детей. Портрет генерала Ватутину — это не просто изображение на стене. Это — живая история, урок мужества, которым гордится наш народ".

Генерал Николай Ватутин был одним из ярких советских военачальников времен Великой Отечественной войны. Войска под его командованием одержали победу в ходе Сталинградского сражения, битвы на Курской дуге и освобождения Украины.

Проект "Лица героев" реализуют в рамках проекта "Единой России" "Новая школа". С лета 2024 года в Тюменской области на школах размещаются портреты Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев труда РФ, участников Великой Отечественной войны, боевых действий, СВО.