Тюменская студентка приняла участие в гуманитарной миссии в Донецке

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студентка Тюменского индустриального университета Арина Осипова приняла участие в гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта. В течение двух недель она совместно с другими 32 волонтерами-земляками трудилась на территории Ростова-на-Дону и ДНР, сообщает пресс-служба ТИУ.

Второкурсница обучается на отделении сооружения объектов нефтегазохимии Многопрофильного колледжа ТИУ, является членом Студенческого спасательного отряда "Адреналин" и волонтером студии "Сила духа".

"Любому фронту нужен крепкий тыл, и если я, хрупкая девочка, не могу стать бойцом, то должна помогать хотя бы в тылу. "Молодежка" – это организация, которая дает возможность оказывать помощь в нужном месте. Всеми нами движет чувство патриотизма и понимание того, что ты делаешь важные, нужные вещи, – поделилась Арина. – 7 апреля мы прибыли в Ростов-на-Дону, где началась наша миссия. Три дня работали на складе, формировали гуманитарный груз, затем отправились в Донецк. Нас специально повезли через Мариуполь, чтобы показать разрушительные последствия. Часть города на левом берегу, где находился завод "Азовсталь", разрушена полностью и не подлежит восстановлению. Там создан мемориал и братская могила, где мы почтили память наших воинов, павших в боях".

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

В Донецке команда волонтеров распределилась на несколько объектов. Арина попала в группу, которая отправилась в сельскую местность для оказания помощи жителям, среди которых много людей пожилого возраста. Молодые люди оказывали адресную помощь, помогая ликвидировать последствия военных действий и решая насущные проблемы, реставрировали объекты культуры, плели маскировочные сети.

"Там я открыла для себя истинный патриотизм. В ДНР живут люди, у которых он развит на 200 процентов, ведь они не первый раз проходят через войну, встают на защиту своей земли. У нас была экскурсия по Донецку, и я видела на каждом шагу напоминания о Великой Отечественной войне и событиях 2014 года. Люди гордятся своей историей и очень любят свою Родину, – рассказала Арина Осипова. – Для всей нашей команды это была первая поездка в ДНР, и конечно же, мы все хотим вернуться сюда ещё и ещё. Потому что несмотря на приложенные усилия, кажется, что ты мог бы сделать больше. Хочется горы свернуть ради приближения Победы".

По словам девушки, организаторам удалось собрать не просто команду добровольцев, но настоящую семью из 32 человек, которые переживали друг за друга и старались поддерживать на протяжении всех этих двух недель. Поездка помогла взглянуть другими глазами на происходящее, открыла ценность простых вещей и важность любой посильной помощи, ведущей к достижению общей цели.