Жители Тюменской области задолжали за тепло и горячую воду 1,31 млрд рублей

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

1,31 млрд рублей задолжали за тепло и горячую воду жители Тюменской области. А с учетом предприятий сумма составляет 1,48 млрд рублей. Должники "УСТЭК" получат долговые квитанции, сообщает компания.

Квитанции направили всем, кто не вносил оплату более двух расчетных периодов и накопил долг свыше более двух тысяч рублей.

В "Урало-Сибирской теплоэнергетической компании" напомнили о том, что задолженность необходимо погасить сразу после получения долговой квитанции. В противном случае компания вынуждена обратиться в суд, по решению которого к основной сумме долга добавляются пени и судебные издержки.

Оплатить услуги можно через сайт и офисы компании, в личном кабинете ТРИЦ, через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, в отделениях Сбербанка и с помощью платежных сервисов других банков.