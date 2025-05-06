  • 6 мая 20256.05.2025вторник
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер южный

Жители Тюменской области задолжали за тепло и горячую воду 1,31 млрд рублей

Экономика, 19:02 06 мая 2025

УСТЭК | Фото: УСТЭК

1,31 млрд рублей задолжали за тепло и горячую воду жители Тюменской области. А с учетом предприятий сумма составляет 1,48 млрд рублей. Должники "УСТЭК" получат долговые квитанции, сообщает компания.

Квитанции направили всем, кто не вносил оплату более двух расчетных периодов и накопил долг свыше более двух тысяч рублей.

В "Урало-Сибирской теплоэнергетической компании" напомнили о том, что задолженность необходимо погасить сразу после получения долговой квитанции. В противном случае компания вынуждена обратиться в суд, по решению которого к основной сумме долга добавляются пени и судебные издержки.

Оплатить услуги можно через сайт и офисы компании, в личном кабинете ТРИЦ, через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, в отделениях Сбербанка и с помощью платежных сервисов других банков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# горячая вода , ЖКХ , задолженность , отопление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 06.05.2025Жители Тюменской области задолжали за тепло и горячую воду 1,31 млрд рублей
18:07 06.05.2025Около тысячи "кубов" воды будет очищать за сутки новая станция в Бердюжском районе
17:45 06.05.2025Школу в Ямальском микрорайоне Тюмени построят раньше срока
17:23 06.05.20254,23 млн рублей составил средний размер ипотеки в Тюменской области за март

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора