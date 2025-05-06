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Выставку "Время Героев: Победа" открыли в ялуторовском музее

Общество, 17:12 06 мая 2025

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставку "Время Героев: Победа" открыли в Краеведческом музее Ялуторовска (ул. Революции, 75) 6 мая. Она охватывает 200-летнюю историю борьбы за свободу, независимость, право на самоопределение и самобытность народов, населяющих нашу страну.

В экспозицию вошли более 150 экспонатов: документы, фотографии, произведения искусства, предметы быта и оружие из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. Они передают историю Отечественной войны 1812 года, Первой мировой, Великой Отечественной, военных конфликтов в Афганистане, Чечне, Таджикистане и СВО.

"Символично, что этот важный проект стартует накануне Дня Победы — праздника, который объединяет поколения и напоминает нам о великой цене мира. Для нас особенно ценно, что Ялуторовск — город с богатой историей и активной культурной жизнью — занимает почётное место в структуре Тюменского музейного объединения. И сегодня он становится площадкой для столь значимого проекта, созданного при поддержке общественных организаций и объединений ветеранов. Пусть этот выставочный проект станет поводом для осмысления, благодарности и гордости за тех, кто стал настоящими героями своего времени", - сказал и.о. первого заместителя генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Павел Байматов.

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Главная цель проекта – создание уникальной экспозиции, которая позволит посетителям погрузиться в историю, прочувствовать гордость за свою страну и свой народ, который на протяжении нескольких веков стойко защищал целостность и неприкосновенность Родины. Через образ русского человека, способного сохранить свободу и независимость своего государства, посетители смогут погрузиться в события прошлого и установить контакт между историей и современностью, отметили в Тюменском музейно-просветительском объединении.

Партнерами проекта выступили общественные организации: "Боевое братство", "Ветераны пограничники Тюменской области", поисковый отряд "Память", "Союз ветеранов локальных войн, боевых конфликтов и членов их семей "Опорник".

Сотрудники музея в новой экспозиции проведут тематические мероприятия, лекции и встречи.

Выставка "Время героев. Победа" работает с 6 мая по 1 декабря 2025 г.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Ялуторовский музейный комплекс

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