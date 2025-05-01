  • 12 мая 202512.05.2025понедельник
  • USD80,8612
    EUR92,1439
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер восточный

Концертно-театральную постановку "Река памяти" представят в тюменском "Нефтянике"

Общество, 09:07 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концертно-театральная постановка "Река памяти" начнется во Дворце культуры "Нефтяник" 16 мая в 19 часов. Сцена на время превратится в живописные берега "реки памяти", по которой "проплывут корабли" воспоминаний, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Река памяти" объединит творческие номера солистов и коллективов Дворца культуры "Нефтяник" – Виктории Некрасовой, Марины Штанько, Светланы Костко, Мансура Кабирова, Сергея Дьяконова-Дьяченкова, Валерии Алибуттаевой, Юлии Варламовой, вокал-группы "Санрайз", фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" и специально приглашенных гостей. Режиссер программы – Евгений Подкопаев.

Прозвучат песни, давно вошедшие в золотой фонд музыкальной культуры: "Когда мы были на войне", "Десятый батальон" и многие другие. Также в этот вечер будут исполнены песни и стихи современных авторов.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ДК Нефтяник , ТКТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 12.05.2025Самолеты из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга не долетели до Тюмени из-за тумана
09:51 12.05.2025В Тюменской области собственники 19 домов сменили управляющие компании
09:40 12.05.2025Концерт памяти Леонида Згерского проведут в одноименном сквере
09:29 12.05.2025Уровень воды в Казанском районе снизился до 794 см

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора