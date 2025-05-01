Концертно-театральную постановку "Река памяти" представят в тюменском "Нефтянике"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концертно-театральная постановка "Река памяти" начнется во Дворце культуры "Нефтяник" 16 мая в 19 часов. Сцена на время превратится в живописные берега "реки памяти", по которой "проплывут корабли" воспоминаний, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Река памяти" объединит творческие номера солистов и коллективов Дворца культуры "Нефтяник" – Виктории Некрасовой, Марины Штанько, Светланы Костко, Мансура Кабирова, Сергея Дьяконова-Дьяченкова, Валерии Алибуттаевой, Юлии Варламовой, вокал-группы "Санрайз", фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" и специально приглашенных гостей. Режиссер программы – Евгений Подкопаев.

Прозвучат песни, давно вошедшие в золотой фонд музыкальной культуры: "Когда мы были на войне", "Десятый батальон" и многие другие. Также в этот вечер будут исполнены песни и стихи современных авторов.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.