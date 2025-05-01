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Историк Анатолий Вановский расскажет тюменцам о творчестве Антона Чехова

Общество, 09:18 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Рассказ о Гайке № 6" начнется в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина,24) 15 мая в 18 часов 30 минут. Учреждение присоединилось ко Всероссийской акции "Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин".

По информации организаторов лекции, историк Анатолий Вановский расскажет слушателям, какими были жизнь и творчество Чехова, как формировался его стиль, что сподвигло успешного литератора отправиться в изнурительное путешествие по Сибири и каким оно запомнилось ему.

"В 1860 году в провинциальном городе Таганроге родился будущий писатель и драматург Антон Павлович Чехов. За недолгие 44 года жизни он успел написать свыше 300 литературных произведений - фельетоны, рассказы, повести и пьесы; поработать врачом; объехать всю Российскую империю и посетить Сибирь и остров Сахалин", - напомнили в музее.

Вход на лекцию свободный. Нужна предварительная регистрация - по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Антон Чехов , музей

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