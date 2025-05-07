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С помощью "Паутины" в Тюмени задержали должника по штрафам

Происшествия, 18:37 07 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Владелицу автомобиля "Волга" задержали с помощью программного комплекса "Паутина" в Тюмени.

Она не оплатили 49 штрафов на 21 тыс. 800 рублей зафиксированных камерами на дорогах. Большинство из них - превышение скоростного режима, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Судебные приставы выписали тюменке исполнительский сбор в размере 41 тысячи рублей, а сотрудники Госавтоинспекции - 11 извещений о неуплате штрафов в срок.

Автомобилистка оплатила все задолженности.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , штрафы

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