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Пять дорог перекрыли в Абатском районе из-за паводка

Общество, 20:12 07 мая 2025

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Пять дорог перекрыли в Абатском районе из-за паводка 7 мая.

Под перекрытие попала автомобильная дорога Ощепково - Назарово, которая ежегодно подтапливается в районе низководного моста через р. Ишим, дорога Тушнолобово - Максимова - Макарова, где нарушено сообщение с с. Водолазово, д. Фирсова. К д. Максимова имеется альтернативный проезд. Также закрыт подъезд к д. Бурдина, к д. Ефимова и дорога Тюмень - Ишим - Омск - Водолазово.

Во всех населенных пунктах, временно отрезанных от "большой земли", заблаговременно сформирован необходимый запас продуктов питания и других товаров первой необходимости. Дважды в неделю туда выезжают медики. Предусмотрена возможность эвакуации тяжелобольных.

В д. Водолазова организован временный пожарный пост, в д.Максимова - добровольная пожарная дружина.

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# Абатский район , паводок

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