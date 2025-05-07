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Александр Моор вручил тюменцам государственные награды

Губернатор, 20:23 07 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил тюменцам государственные награды Российской Федерации в преддверии Дня Победы. Бойцы за смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, получили орден Мужества, Георгиевский крест, медали "За отвагу" и "За храбрость".

У одного из награждённых, подполковника Руслана Махмутовича Халидуллина, был юбилей – 50 лет. Глава региона пожелал имениннику крепкого здоровья и энергии на многие годы вперед.

"День Победы даже спустя 80 лет объединяет поколения. Служит символом преемственности традиций, сохранения исторической памяти. Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня тюменцы отважно сражаются за независимость Родины. Как и 80 с лишним лет назад, жители нашего региона сплотились, чтобы создать надёжный тыл для наших бойцов", - написал в своих социальных сетях Александр Моор.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Также он поздравил с наступающим праздником ветеранов, тружеников тыла, участников региональных Советов ветеранов войны и труда, бойцов спецоперации. Пожелал, чтобы объединяющая сила Дня Победы помогала с честью идти вперед и вместе строить сильную Россию.

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# Александр Моор , ветераны , награждение , спецоперация

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