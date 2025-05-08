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Чтобы не ходить по Тюмени пешком, свердловчанин угнал машину

Происшествия, 15:53 08 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Угон автомобиля раскрыли сотрудники уголовного розыска в Тюмени. В городскую полицию обратился местный житель с заявлением об угоне "Жигулей".

Мужчина рассказал, что оставил машину на парковке около работы на ул. Харьковской и закрыл её, однако в замке зажигания остался ключ.

Выйдя с работы, тюменец обнаружил, что его машина пропала. По записи с камер видеонаблюдения полицейские определили маршрут автомобиля и обнаружили "Жигули" брошенными около дома по ул. Кирова.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее судимый 19-летний злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что приехал в Тюмень к друзьям из с. Юшала Свердловской области.

Не имея денег для передвижения по городу, молодой человек заметил чужое транспортное средство, разбил стекло, проник в машину, завел её и поехал.

Однако по пути в баке закончился бензин, угонщик оставил машину и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством".

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# уголовное дело , угон

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