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Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе эскизов памятника героям СВО

Общество, 18:02 10 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фонд "Защитники Отечества" продлил прием заявок на участие в конкурсе эскизов памятника героям СВО до 30 июня.

К участию приглашаются не только профессиональные архитекторы, но и все желающие, включая ветеранов специальной военной операции и их близких. Работы могут быть индивидуальными или коллективными.

Всероссийский конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции, проводят фонд "Защитников Отечества" и Московский финансово-юридический университет совместно с Федеральным казначейством, Министерством науки и высшего образования России, Министерством просвещения России и Федеральной службой по финмониторингу.

По замыслу организаторов памятник может представлять собой комплекс из фигур бойца и членов его семьи. В основе монумента – образ крыльев ангела, которые символизируют защиту от зла и тяжелых испытаний. Также он подчеркивает значимость заботы и любви семьи в поддержке защитников. По словам героев, именно поддержка близких дает им возможность сохранять силу духа во время нахождения в зоне специальной военной операции и после возвращения домой. Они сравнивают ее с крыльями, которые обретают вновь благодаря близким. Символ крыльев должен стать обязательной частью эскиза.

Заявку для участия в конкурсе можно заполнить по форме в личном кабинете на официальном сайте Федерального казначейства roskazna.gov.ru. Условия конкурса размещены там же.

Возрастное ограничение: 16+.

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# архитекторы , памятник , СВО

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