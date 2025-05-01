В Ялуторовском районе на пожаре погиб человек

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Человек погиб на пожаре в частном доме с. заводопетровского Ялуторовского района. Сообщение о возгорании поступило в первом часу дня.

По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом был полностью охвачен огнем.

К тушению привлекли пять сотрудников подразделений регионального МЧС России, была задействована одна единица техники. На месте работали специалисты противопожарной службы области. Общая площадь пожара составила 126 кв. м.

Причина устанавливается.