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В Ялуторовском районе на пожаре погиб человек

Происшествия, 15:26 10 мая 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Человек погиб на пожаре в частном доме с. заводопетровского Ялуторовского района. Сообщение о возгорании поступило в первом часу дня.

По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом был полностью охвачен огнем.

К тушению привлекли пять сотрудников подразделений регионального МЧС России, была задействована одна единица техники. На месте работали специалисты противопожарной службы области. Общая площадь пожара составила 126 кв. м.

Причина устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Ялуторовский район

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