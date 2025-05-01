В Ялуторовском районе на пожаре погиб человек
Человек погиб на пожаре в частном доме с. заводопетровского Ялуторовского района. Сообщение о возгорании поступило в первом часу дня.
По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом был полностью охвачен огнем.
К тушению привлекли пять сотрудников подразделений регионального МЧС России, была задействована одна единица техники. На месте работали специалисты противопожарной службы области. Общая площадь пожара составила 126 кв. м.
Причина устанавливается.