Виктор Квасов рассказал, как принял решение стать участником проекта "Время героев"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Кавалер трех орденов Мужества, заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Виктор Квасов рассказал, как принял решение стать участником проекта "Время героев".

"Во время нахождения в отпуске узнал о программе "Время героев", прочитал, для чего она предназначена. Конечно, я не смог пройти мимо. Понимал, что в дальнейшем меня ждет совсем другая работа, потому что цели программы были обозначены президентом России. Рад, что мне доверили эту огромную ответственность и сделаю все, чтобы осуществить задачи, которые стоят перед нами", - отметил он в эфире программы "СоловьёвLive".

В Тюменской области запущен аналог федеральной образовательной программы "Время героев". Сейчас реализуется третий этап программы "Боевой кадровый резерв" — онлайн-собеседование, которое продлится до 5 июня.

"Проект поможет им реализовать себя в мирной жизни, выработать необходимые навыки для успешной карьеры и присоединиться к команде крупного предприятия, органов муниципальной или государственной власти", — сказал ранее глава региона Александр Моор.

Подробности о проекте, всех его этапах и условиях можно прочитать на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.