Пожилой рыбак утонул в озере возле села Армизонское

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пожилой рыбак утонул в озере Рыжково возле села Армизонское днем 10 мая. Сообщение о том, что мужчина не выходит на связь, поступило в МЧС России по Тюменской области.

Позже силами полиции и спасателей тело жителя села было обнаружено в воде. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасности на воде. Выходя на воду на плавательных средствах, обязательно надевать спасательный жилет.