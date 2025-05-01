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Пожилой рыбак утонул в озере возле села Армизонское

Происшествия, 15:21 11 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пожилой рыбак утонул в озере Рыжково возле села Армизонское днем 10 мая. Сообщение о том, что мужчина не выходит на связь, поступило в МЧС России по Тюменской области.

Позже силами полиции и спасателей тело жителя села было обнаружено в воде. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасности на воде. Выходя на воду на плавательных средствах, обязательно надевать спасательный жилет.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , рыбак , утонувший

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